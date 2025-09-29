Вандерлей Силва показал лицо после нокаута: «Не очень хорошо себя чувствую, у меня сильное головокружение и непроходящая головная боль»
Вандерлей Силва показал свое лицо после тяжелого нокаута.
«Большое спасибо всем за ваши сообщения. Я не очень хорошо себя чувствую, у меня сильное головокружение и непроходящая головная боль, на этой неделе я пройду более подробные обследования, чтобы узнать, не было ли у меня более серьезной травмы головы!» – написал в соцсетях бывший боец UFC Вандерлей Силва.
Напомним, Силву нокаутировали во время потасовки после турнира в Бразилии, где он дебютировал в качестве боксера.
Легенду MMA вырубил мужик в смокинге – в потасовке после грязного боя
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Вандерлея Силвы
