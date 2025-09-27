Взвешивание перед UFC Fight Night 260: Ульберг легче Рейеса, Эрслан тяжелее Крута
В австралийском Перте прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 260. Ивент состоится 28 сентября – главным событием станет поединок в полутяжелом весе между Карлосом Ульбергом и Домиником Рейесом.
Результаты взвешивания:
● Карлос Ульберг (93 кг) – Доминик Рейес (93,4 кг);
● Джимми Крут (93 кг) – Иван Эрслан (93,4 кг);
● Джек Дженкинс (66,2 кг) – Рамон Таверас (66,7 кг)*;
● Нил Мэгни (77,1 кг) – Джейк Мэттьюз (77,1 кг);
● Том Нолан (70,3 кг) – Чарли Кэмпбелл (70,5 кг).
* – не уложился в лимит категории и отдаст часть гонорара сопернику.
