Взвешивание перед UFC Fight Night 260: Ульберг легче Рейеса, Эрслан тяжелее Крута

В австралийском Перте прошла церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 260. Ивент состоится 28 сентября – главным событием станет поединок в полутяжелом весе между Карлосом Ульбергом и Домиником Рейесом .

Результаты взвешивания:

● Карлос Ульберг (93 кг) – Доминик Рейес (93,4 кг);

● Джимми Крут (93 кг) – Иван Эрслан (93,4 кг);

● Джек Дженкинс (66,2 кг) – Рамон Таверас (66,7 кг)*;

● Нил Мэгни (77,1 кг) – Джейк Мэттьюз (77,1 кг);

● Том Нолан (70,3 кг) – Чарли Кэмпбелл (70,5 кг).

* – не уложился в лимит категории и отдаст часть гонорара сопернику.

