Кай Асакура перешел в легчайший вес UFC

Кай Асакура объявил о переходе в легчайший вес.

Кай Асакура перешел в легчайший вес после двух поражений в наилегчайшем с момента дебюта в UFC в прошлом году.

Асакура ранее проиграл чемпиону дивизиона Алешандре Пантоже и Тиму Эллиотту. Чемпион легчайшего веса UFC – Мераб Двалишвили.

