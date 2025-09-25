Кай Асакура перешел в легчайший вес UFC
Кай Асакура объявил о переходе в легчайший вес.
Кай Асакура перешел в легчайший вес после двух поражений в наилегчайшем с момента дебюта в UFC в прошлом году.
Асакура ранее проиграл чемпиону дивизиона Алешандре Пантоже и Тиму Эллиотту. Чемпион легчайшего веса UFC – Мераб Двалишвили.
Бокс и MMA стали богачами на системе платных трансляций – а теперь от нее отказываются. Почему?
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости