Президент АСА Магомед Бибулатов высказался о поражении Александра Шлеменко.

«У Ковалева хорошая борьба, есть дух и характер. Бывает, что он иногда даже начинает перебивать ударников. Он держит удар. Он еще не набрал свой пик.

Очень тяжело смотреть, когда Шлеменко вот так проигрывает. Александр - легенда российского ММА, его и в мире знают. Мы на него смотрели и брали с него пример. ММА - спорт молодых. А Шлеменко вроде бы не бедный человек. Зачем он дальше дерется? Зачем портит карьеру? Если Александру нравится пояс лиги АСА - я подарю ему его», – сказал президент АСА Магомед Бибулатов.

12 сентября Александр Шлеменко проиграл Владиславу Ковалеву удушающим приемом в третьем раунде. Бой за пояс чемпиона в среднем весе прошел в главном событии RCC 23.

