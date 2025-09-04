Уайлдер – о возможном завершении карьеры: «Сейчас я только поймал ритм. Могу драться еще 10 лет»

39-летний Деонтей Уайлдер рассказал, что планирует продолжать карьеру.

«Я в этом бизнесе с тех пор, как мне исполнился 21 год. И сейчас я только поймал ритм. Чувствую себя прекрасно.

Я могу драться еще 10 лет», – сказал экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.

Ранее Уайлдер обратился к Фрэнсису Нганну с предложением провести бой.

Уайлдер в июне выиграл у Тайррелла Энтони Херндона нокаутом в седьмом раунде. К бою он подходил на серии из двух поражений.

