Уайлдер – о возможном завершении карьеры: «Сейчас я только поймал ритм. Могу драться еще 10 лет»
39-летний Деонтей Уайлдер рассказал, что планирует продолжать карьеру.
«Я в этом бизнесе с тех пор, как мне исполнился 21 год. И сейчас я только поймал ритм. Чувствую себя прекрасно.
Я могу драться еще 10 лет», – сказал экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер.
Ранее Уайлдер обратился к Фрэнсису Нганну с предложением провести бой.
Уайлдер в июне выиграл у Тайррелла Энтони Херндона нокаутом в седьмом раунде. К бою он подходил на серии из двух поражений.
Нганну бросил вызов Уайлдеру: «Пришло время раз и навсегда поставить точку»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ariel Helwani Show
