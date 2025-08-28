Дана Уайт анонсирует новые бои ночью

UFC анонсировала заявление Даны Уайта.

Дана Уайт выйдет в прямой эфир в инстаграме и сделает анонс.

Уайт может анонсировать бои UFC 322, который пройдет в ноябре в Нью-Йорке. Предположительно, карл турнира возглавит бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены.

Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»