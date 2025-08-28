Дана Уайт анонсирует новые бои ночью
UFC анонсировала заявление Даны Уайта.
Дана Уайт выйдет в прямой эфир в инстаграме и сделает анонс.
Уайт может анонсировать бои UFC 322, который пройдет в ноябре в Нью-Йорке. Предположительно, карл турнира возглавит бой Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены.
Дана Уайт: «В UFC нет системы, где у сотрудника смена с девяти до пяти. Мне все равно, сделаете вы работу в девять утра или в девять вечера»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
