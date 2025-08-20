Дону Кингу исполнилось 94 года

Дон Кинг сегодня, 20 августа, празднует день рождения.

Промоутеру исполнилось 94 года.

Дон Кинг организовал более 500 чемпионских боев, включая бои Мохаммеда Али с Джо Фрейзером, Джорджем Форманом и Ларри Холмсом, Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом.

Сейчас Кинг судится с компаниями TKO и SELA из-за боя Майкла Хантера и Джаррелла Миллера. Дон утверждает, что владеет правами на бои Хантера.

