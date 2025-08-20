Дону Кингу исполнилось 94 года
Дон Кинг сегодня, 20 августа, празднует день рождения.
Промоутеру исполнилось 94 года.
Дон Кинг организовал более 500 чемпионских боев, включая бои Мохаммеда Али с Джо Фрейзером, Джорджем Форманом и Ларри Холмсом, Майка Тайсона с Эвандером Холифилдом и Ленноксом Льюисом.
Сейчас Кинг судится с компаниями TKO и SELA из-за боя Майкла Хантера и Джаррелла Миллера. Дон утверждает, что владеет правами на бои Хантера.
Исторический нокаут Тайсона – соперник упал трижды. Месть за Али
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости