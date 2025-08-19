Василий «Пельмень» Камоцкий встретится с Макини Ману на Power Slap 16.

Поединок по пощечинам пройдет в соглавном событии турнира, который состоится 24 октября в ОАЭ.

Камоцкий в последний раз выступал в июне, когда проиграл Дейну Вирнсу и утратил пояс чемпиона организации.

Ману в июле нокаутировал Дуэйна Креспо в третьем раунде боя.

«Пельмень» – о поражении Вернсу на Power Slap: «Требую незамедлительный реванш. У него ни одной честной пощечины. ### пойми что бил»

Секс-символ MMA и Вася Пельмень залетели на турнир по пощечинам. Две мощные победы!