Василий «Пельмень» Камоцкий встретится с Макини Ману на Power Slap 16.
Поединок по пощечинам пройдет в соглавном событии турнира, который состоится 24 октября в ОАЭ.
Камоцкий в последний раз выступал в июне, когда проиграл Дейну Вирнсу и утратил пояс чемпиона организации.
Ману в июле нокаутировал Дуэйна Креспо в третьем раунде боя.
«Пельмень» – о поражении Вернсу на Power Slap: «Требую незамедлительный реванш. У него ни одной честной пощечины. ### пойми что бил»
Секс-символ MMA и Вася Пельмень залетели на турнир по пощечинам. Две мощные победы!
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Power Slap
