Али Абдель-Азиз: «Скоро новости о бое Умара Нурмагомедова»

Али Абдель-Азиз рассказал о скором анонсе боя Умара Нурмагомедова.

«Скоро новости о бое Умара», – написал менеджер бойца Али Абдель-Азиз .

Умар Нурмагомедов ранее сообщил , что проведет следующий поединок в октябре.

Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.

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