Али Абдель-Азиз: «Скоро новости о бое Умара Нурмагомедова»
Али Абдель-Азиз рассказал о скором анонсе боя Умара Нурмагомедова.
«Скоро новости о бое Умара», – написал менеджер бойца Али Абдель-Азиз.
Умар Нурмагомедов ранее сообщил, что проведет следующий поединок в октябре.
Нурмагомедов (18-1) в последний раз дрался в январе, когда проиграл Мерабу Двалишвили судейским решением в поединке за титул. Позже стало известно, что Нурмагомедов получил травму руки в первом раунде боя. В конце февраля он перенес операцию.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Али Абдель-Азиза
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