Тайсон Фьюри: «У Дюбуа слишком медленные рефлексы. Я бы оторвал ему оба уха и отправил в нокаут»
Тайсон Фьюри заявил, что нокаутировал бы Даниэля Дюбуа в гипотетическом бою.
«Если бы наш поединок состоялся, я бы избил Даниэля Дюбуа до полусмерти. Оторвал бы ему оба уха, да еще и с одной рукой за спиной. Думаю, это всем понятно.
У него слишком медленные рефлексы, слишком медленные руки, слишком медленные ноги для такого соперника, как я. Я бы нокаутировал его и разнес в щепки», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.
19 июля Дюбуа проведет поединок против Александра Усика. Бой возглавит вечер бокса в Лондоне.
Это он идет за Усиком: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Boxing Scene
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