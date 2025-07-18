Тайсон Фьюри: «У Дюбуа слишком медленные рефлексы. Я бы оторвал ему оба уха и отправил в нокаут»

Тайсон Фьюри заявил, что нокаутировал бы Даниэля Дюбуа в гипотетическом бою.

«Если бы наш поединок состоялся, я бы избил Даниэля Дюбуа до полусмерти. Оторвал бы ему оба уха, да еще и с одной рукой за спиной. Думаю, это всем понятно.

У него слишком медленные рефлексы, слишком медленные руки, слишком медленные ноги для такого соперника, как я. Я бы нокаутировал его и разнес в щепки», – сказал бывший чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри .

19 июля Дюбуа проведет поединок против Александра Усика . Бой возглавит вечер бокса в Лондоне.

Это он идет за Усиком: вырос в семье из 11 детей, чуть не ослеп во время боя и бил толстого Фьюри