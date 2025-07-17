Федерация бокса России запустила реалити-шоу «Королева Ринга» с призовым фондом в 20 млн рублей
ФБР запускает реалити-шоу «Королева Ринга» с призовым фондом в 20 млн рублей.
Стартовал отбор для участия в конкурсе красоты и реалити-шоу «Королева Ринга», которое пройдет при поддержке Федерации бокса России. Призовой фонд составит 20 миллионов рублей.
Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются от девушек в возрасте от 18 до 30 лет из всех регионов страны. Участие не требует спортивной подготовки, главные критерии отбора – «естественная красота, уверенность в себе и любовь к здоровому образу жизни».
Обладательница титула «Королева Ринга» получит 10 миллионов рублей, корону и годовой контракт с Федерацией бокса России. Девять финалисток также получат по 1 миллиону рублей и годовые контракты с Федерацией бокса России.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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