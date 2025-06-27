Бойца исключили из UFC после взвешивания – он показал на 4,5 кг больше нормы. Это должен был быть его дебют

Бой Кристофера Эверта против Джексона Маквея на UFC 317 отменен.

Средневес Эверт показал на взвешивании на 4,5 кг больше нормы.

Чилиец Эверт был исключен из UFC сразу после взвешивания. Бой против Джексона Маквея должен был стать дебютным для 31-летнего Эверта в UFC. Маквей тоже должен был дебютировать в UFC.

Маквей должен был драться против Седрика Дюма, который выбыл с карда из-за электронного браслета после ареста. Дюма мог снять браслет лишь в пятницу.

Эверт должен был драться на Dana White’s Contender Series в августе против россиянина Юрия Панферова, но согласился выйти на замену против Маквея на коротком уведомлении.

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