В ММА могут изменить правила оценки раундов. Ключевым аспектом предлагают сделать нанесенный урон

В ММА могут внести изменения в правила оценки раундов.

Об этом сообщили в руководстве Ассоциации боксерских комиссий (ABC). На предстоящей конференции будет представлен обновленный свод правил, который был разработан при посредничестве бывшего судьи UFC Джона Маккарти .

Ключевым аспектом при определении победителя предлагают сделать нанесенный сопернику урон. На данный момент основными критериями оценки остаются эффективные удары и борьба.

«Новый документ дает более четкое понимание того, как судьи должны оценивать действия бойцов. Приоритетным аспектом будет считаться нанесенный урон», – сказал председатель Ассоциации боксерских комиссий (ABC) Энди Фостер.

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