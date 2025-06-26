В ММА могут изменить правила оценки раундов. Ключевым аспектом предлагают сделать нанесенный урон
В ММА могут внести изменения в правила оценки раундов.
Об этом сообщили в руководстве Ассоциации боксерских комиссий (ABC). На предстоящей конференции будет представлен обновленный свод правил, который был разработан при посредничестве бывшего судьи UFC Джона Маккарти.
Ключевым аспектом при определении победителя предлагают сделать нанесенный сопернику урон. На данный момент основными критериями оценки остаются эффективные удары и борьба.
«Новый документ дает более четкое понимание того, как судьи должны оценивать действия бойцов. Приоритетным аспектом будет считаться нанесенный урон», – сказал председатель Ассоциации боксерских комиссий (ABC) Энди Фостер.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Sportsnet
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