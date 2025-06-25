Бой Диего Лопеса и Джина Силвы возглавит турнир UFC в Сан-Антонио.

Ивент пройдет в ночь с 13 на 14 сентября. Об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

Лопес (26-7) в последний раз дрался в апреле, когда проиграл Александру Волкановски единогласным решением судей в поединке за титул.

Силва (16-2) в апреле победил Брайса Митчелла удушающим приемом. Он идет на серии из пяти досрочных побед.

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