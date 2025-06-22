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Сборная России по боксу разгромила сборную мира со счетом 5:0 в рамках спортивного турнира ПМЭФ

Сборная России по боксу победила сборную мира на ПМЭФ.

В рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума состоялась матчевая встреча по боксу «Сборная России – сборная мира». Россияне победили со счетом 5:0.

Матчевая встреча «Сборная России – сборная мира» прошла в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 72 и свыше 92 кг). Формат поединков – четыре раунда по три минуты.

Открыл турнир бой чемпиона Европы и трехкратного чемпиона России Эдуарда Саввина и венесуэльца Уильяма Флореса в полулегком весе. Россиянин нокаутировал соперника в четвертом раунде.

Во втором бою в рамках матчевой встречи обладатель пояса чемпиона мира IBA PRO Всеволод Шумков единогласным решением судей победил серебряного призера чемпионата Европы и чемпиона Армении Артура Базеяна.  

Александр Зырянов выиграл у ранее непобежденного бойца из Казахстана Рахата Сейтжана.

Юрий Осипов нокаутировал в первом раунде аргентинца Эмилиано Пучета.

Действующий чемпион и победитель Кубка России в супертяжелом весе Давид Суров оказался сильнее колумбийца Кристиана Сальседо.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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