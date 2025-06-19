Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могу подраться до конца 2025 года

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа могут провести бой.

Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли предварительного согласия на проведение боя, который планируют провести до конца 2025 года на «Уэмбли» в Лондоне.

Фьюри последний бой провел в декабре-2024, проиграв решением судей Александру Усику. После боя Тайсон объявил о завершении карьеры.

Джошуа в сентябре-2024 нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.

Как там дела у Фьюри на пенсии?