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Камил Гаджиев: «Ходить на маникюр или педикюр – это нормально. Сам не пробовал, но хочу»

Камил Гаджиев высказался об уходе за внешностью.

– Блогер Лахма, с которым вы конфликтовали, упрекал вас в походах к косметологу и выщипывании бровей. Как относитесь к такой истории?

– Нет времени, чтобы туда ходить. Мы сейчас находимся в мужском салоне, а я вот сижу и ногти ковыряю (показывает ногти). Салон уже три года работает, а я ни разу не был. Просто не привык [ходить в салон]. Не говорю, что это плохо или, наоборот, что это нужно. Если люди ходят – значит, нужно. Но у меня такой привычки нет.

– Вам важно следить за внешностью?

– Для любого это важно. Но с выражением «мужчина должен быть немного симпатичнее обезьяны» я согласен. Мужчина, который каждую неделю ходит на маникюр и педикюр, честно говоря, меня немножко удивляет. Всегда думаю: «Неужели можно тратить на это столько времени?»

– Если мужчина ходит на маникюр или педикюр – это нормально?

– Нормально.

– Сами ходили?

– Не пробовал, но хочу.

– Слова Лахмы вас цепляют?

– Нет, но в тот момент я закипел. Но даже если бы это было так [как говорит Лахма], то это не то, чего нужно стыдиться. Получается, он обвинил всех мужчин, которые ходят в салон красоты? А в чем тогда он их обвинил? В моем салоне постоянных клиентов человек 100. Они все гомосеки, что ли? Это несправедливо, – сказал президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев в интервью Спортсу’’.

Камил Гаджиев – большое интервью про деньги, криминал и MMA

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
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