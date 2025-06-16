Умар считает невозможным переход Махачева в средний вес: «Он не весит столько. В тренировочном лагере он максимум набирает 86 кг»
Умар Нурмагомедов не видит шанса на переход Ислама Махачева в средний вес.
«Может ли Махачев подняться в средний вес? Нет. Он не весит столько. В тренировочном лагере он максимум набирает 86 кг. Сейчас ему нужно качаться, чтобы драться в полусредней категории. Нужно наращивать мышечную массу.
А чтобы драться в категории до 84 кг, ему нужно будет всего 2 кг гонять. Это нереалистично», – сказал боец UFC Умар Нурмагомедов.
Напомним, ранее Махачев выступал в легком весе. Его следующий бой пройдет за пояс полусредней категории против Джека Делла Маддалены.
Умар – о Махачеве: «Кэмпбелл прилетал в Дагестан, чтобы обсудить с Исламом переход в полусредний вес. Они считают, что он может продавать там бои. Но Махачев не хочет отказываться от пояса в легком»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал adam zubayraev
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