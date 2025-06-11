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Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером букмекерской конторы на хоккейной тренировке

Камил Гаджиев подрался с топ-менеджером на тренировке по хоккею.

Об этом сообщает «Mash на спорте». По информации издания, инцидент произошел 8 июня.

Гаджиев напал на мужчину после того, как тот провел силовой прием и произнес фразу: «Я тебя запомнил». Гаджиев успел нанести несколько ударов, после чего участников драки разняли.

«У нас нет конфликта. Мы же вместе играем в хоккей, а хоккей – эмоции. Нас обоих что-то не устроило. Все, кто выходят на арену, – все люди из спорта. Здесь в рамках ледовой площадки все было – потолкались.

Все, что происходит на льду, – столкновение. А вот драки – явление социальное и за пределами льда: на улице где-то там, в раздевалке и так далее», – сказал президент Fight Nights Камил Гаджиев.

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Гаджиев о будущем Fight Nights: «Если в межсезонье мы ответим, зачем нужны людям, то продолжим. 70 на 30, что останемся»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
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