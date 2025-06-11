Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа завершит карьеру в 2026 году.

«К моменту возвращения на ринг Энтони проведет без боев чуть больше года. Он будет выходить после операции. Не думаю, что Тайсон Фьюри будет готов драться к этому времени. Скорее всего, соперником Энтони станет кто-то другой.

Полагаю, что 2026 год станет для него последним в боксе. Есть что-то логичное в том, чтобы вернуться в этом году, дважды подраться с Фьюри в следующем, а потом красиво уйти в закат», – сказал промоутер Эдди Хирн .

Ранее стало известно, что Джошуа перенес операцию на локте. Он не сможет тренироваться до середины лета.

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