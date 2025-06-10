Раджаб Бутаев и Артем Сусленков 19 июля проведут титульные бои в Москве

Боксеры Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут бои в Москве.

Российские боксеры Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут титульные бои на турнире 19 июля в Москве в Международном центре бокса. Бои в прямом эфире покажет Первый канал.

Соперником чемпиона России и Европы в олимпийском боксе Бутаева (15-1) станет мексиканец Хосе Мигель Боррего (22-4).

Чемпиону Европы по версии IBF в тяжелом весе Артему Сусленкову (12-0) будет противостоять хорват Агрон Смакичи (20-2).

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