Раджаб Бутаев и Артем Сусленков 19 июля проведут титульные бои в Москве
Боксеры Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут бои в Москве.
Российские боксеры Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут титульные бои на турнире 19 июля в Москве в Международном центре бокса. Бои в прямом эфире покажет Первый канал.
Соперником чемпиона России и Европы в олимпийском боксе Бутаева (15-1) станет мексиканец Хосе Мигель Боррего (22-4).
Чемпиону Европы по версии IBF в тяжелом весе Артему Сусленкову (12-0) будет противостоять хорват Агрон Смакичи (20-2).
Первый канал 21 июня покажет матчевую встречу сборной России по боксу против сборной мира
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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