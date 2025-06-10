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Первый канал 21 июня покажет матчевую встречу сборной России по боксу против сборной мира

Первый канал покажет матчевую встречу по боксу «Сборная России – сборная мира».

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе «Арена». Бои пройдут в формате профессионального бокса в пяти весовых категориях (до 57, до 60, до 67, до 71 и свыше 92 кг). Формат боев – четыре раунда по три минуты.

Россию представят чемпион Европы Эдуард Саввин, чемпион мира IBA PRO, чемпион Европы Всеволод Шумков, бронзовый призер чемпионата и Кубка страны Александр Зырянов, серебряный и двукратный бронзовый призер чемпионата России, победитель Всероссийской Спартакиады Юрий Осипов и действующий чемпион и обладатель Кубка России Давид Суров.

Соперниками россиян станут чемпион WBC International венесуэлец Уильям Флорес (18-1), чемпион Армении Артур Базеян, Рахмат Сейтжан (10-0) из Казахстана, аргентинец Эмилиано Пучета (19-10-1) и австралиец Джексон Мюррей (7-0).

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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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