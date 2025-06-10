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Александр Усик: «Даниэль, пожалуйста, будь осторожным в подготовке. Удачи, мой друг»

Александр Усик обратился к Даниэлю Дюбуа.

«Даниэль, пожалуйста, будь осторожным в подготовке, в спаррингах. Удачи, мой друг», – сказал чемпион мира Александр Усик.

Первый бой между Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023, украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.

Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Дюбуа пихнул Усика на «Уэмбли». А тот только улыбнулся

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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