Александр Усик: «Даниэль, пожалуйста, будь осторожным в подготовке. Удачи, мой друг»
Александр Усик обратился к Даниэлю Дюбуа.
«Даниэль, пожалуйста, будь осторожным в подготовке, в спаррингах. Удачи, мой друг», – сказал чемпион мира Александр Усик.
Первый бой между Усиком и Даниэлем Дюбуа состоялся в августе-2023, украинец победил техническим нокаутом в девятом раунде.
Реванш пройдет 19 июля в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Ring Magazine
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