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Экс-чемпион AMC Fight Nights Григорий Пономарев, ставший косметологом: «Хороший специалист зарабатывает в Москве от 400 тысяч в месяц. Это больше, чем в ММА»

Экс-чемпион AMC Fight Nights рассказал, сколько зарабатывает в косметологии.

«Когда любишь свое дело, бабки будут в любом случае. Возможно, у кого-то миллионы, зависит от сезона. Но если хороший косметолог со спросом, а не ноунейм, то в Москве зарабатывает от 400 тысяч в месяц. Это больше, чем у большинства в ММА. 

У нас в России много спортом не заработаешь. В среднем сколько сейчас получает боец? Допустим, три млн рублей за поединок. Подготовка три месяца, остается где-то 2,2 млн. Ну и все, дальше без боев, а деньги надо сохранить и не потратить. Бывает, нужно долги отдать – и все. 

Конечно, если ты финансово грамотный, откладывал по несколько процентов от гонорара, а потом их вложил – другое дело. Но в России так редко делают. Даже если ты офигенный спортсмен, у тебя вечно долги по подготовке», – сказал экс-боец ММА Григорий Пономарев в интервью корреспонденту Спортса Ивану Ефимову.

«Просили увеличить половые губы и член – всем отказал». Гигант из MMA перевернул жизнь – и стал косметологом

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Григорий Пономарев
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