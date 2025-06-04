Бой между Салиховым и Леалом находится в разработке (Кевин К)
Бой между Муслимом Салиховым и Карлосом Леалом находится в разработке.
Поединок может пройти на турнире UFC в Абу-Даби, который состоится 26 июля. Об этом сообщил инсайдер Кевин К.
Муслим Салихов (21-5) в последний раз дрался в ноябре прошлого года, когда нокаутировал Кенана Сонга в первом раунде.
Карлос Леал (22-6) в марте победил Алекса Мороно нокаутом в первом раунде.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Кевина К
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