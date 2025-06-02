Мэйси Барбер: «Хочу извиниться перед UFC, Блэнчфилд и остальными. И да: моя жизнь не беспорядочна, это просто неудачный день»

Мэйси Барбер сделала заявление после срыва боя с Эрин Блэнчфилд.

«Пишу не то, что планировала в этот день. Спасибо всем за молитвы и поддержку. Я должна извиниться перед UFC, Майком Меньярдорм, Даной Уайтом, Шоном Шелби и Эрин Блэнчфилд.

И да: моя жизнь не беспорядочна, это просто неудачный день. Мы разберемся со всем и вернемся», – написала в соцсетях боец UFC Мэйси Барбер.

Напомним, Мэйси Барбер должна была подраться с Эрин Блэнчфилд в главном событии UFC on ESPN 68, но бой не состоялся из-за проблем со здоровьем у Барбер.

Блэнчфилд – о срыве боя с Барбер: «Мэйси нужно подумать о другом дивизионе и заняться своей жизнью. Не хотела бы теперь с ней драться»

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