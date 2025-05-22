Дмитрий Смоляков: «Netflix готов сделать бой Емельяненко и Орловского. Федор хочет $1,5 млн»
Netflix может провести бой Федора Емельяненко и Андрея Орловского.
Об этом рассказал экс-боец UFC Дмитрий Смоляков.
«Там все упирается в деньги. Они оба хотят деньги. Этот бой, думаю, актуален, его посмотрят. В Netflix говорили, что в готовы, но, насколько знаю, Федор меньше, чем на $1,5 млн, не согласен, Андрей меньше, чем на миллион, тоже не согласен. Это уже только на них $2,5 млн, плюс раскачка, реклама, кард собрать. Но шансы есть», – сказал Смоляков.
Федор Емельяненко и Андрей Орловский дрались в 2009 году на турнире Affliction. Емельяненко выиграл нокаутом в первом раунде.
Самое дикое поражение Емельяненко – после этого избиения он хотел завершить карьеру
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: «Спорт-Экспресс»
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