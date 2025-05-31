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Штырков – о несостоявшемся поединке с Кларком на турнире UFC в Санкт-Петербурге: «Можно сейчас это раскрутить. Клименко понравилось? Все, ждите следующего оппонента»

Ивану Штыркову интересен бой с американцем Дэвином Кларком.

«Бой с Дэвином Кларком? Есть предыстория, которую можно раскрутить. Николаю Клименко (глава RCC – примечание Спортс) понравилось? Все, ждите следующего оппонента. Но я заглядывать за спину Шамиля Гамзатова не буду. Это непрофессионально и глупо. Шамиль – один из самых опасных оппонентов в России в этом весе. Дождемся боя, а потом будем строить планы», – сказал боец MMA Иван Штырков.

Поединок Штыркова и Кларка планировался на турнире UFC в Санкт-Петербурге, который состоялся 20 августа 2019 года, и должен был стать дебютом Ивана в промоушене. Бой отменили из-за положительный допинг-пробы россиянина.

Сегодня Штырков подерется с Гамзатовым на RCC 22.

В феврале Кларк ушел из UFC и подписал контракт с GFL.

RCC 22: Шлеменко против Ковалева, Штырков подерется с Гамзатовым и другие бои. Начало турнира – 16:00 по мск

Штырков – о Hardcore FC: «Там спорт вне спорта. Все турниры под запись. Меня попросили приехать к восьми вечера, а дрался я уже в четыре часа ночи. И посидеть негде»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
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