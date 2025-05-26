Владимир Хрюнов: «Титульный бой Пакьяо – это нормально. Медицинских противопоказаний нет. Он может победить в ранних раундах»

Владимир Хрюнов положительно относится к возвращению Мэнни Пакьяо.

«Я был на поединке Флойда Мейвезера с Мэнни Пакьяо , где видел тысячи филиппинцев. Казалось, что даже сотни тысяч. Пойти на поводу у болельщиков – правильное решение. Пакьяо – опытный спортсмен, который с Фредди Роучем оценит свои кондиции. Для нас, болельщиков бокса, это счастливая возможность увидеть Мэнни еще раз в деле.

В свое время я пытался перевести фразу Хосе Сулейману из известной сказки: «У волшебника Сулеймана все по-честному, без обмана». Я дружил с ним и его сыном Маурисио. Не нам их судить. Я был единственным с Доном Кингом человеком, допущенным для кремации Хосе.

Титульный бой Пакьяо – это нормально. Медицинских противопоказаний нет. Давно не дрался, но допущен. Считаю, что Мэнни может победить в ранних раундах, в поздних шансы уже призрачные», – сказал промоутер Владимир Хрюнов .

Напомним, 46-летний Пакьяо 19 июля подерется за титул чемпиона WBC в полусреднем весе с Марио Барриосом.

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