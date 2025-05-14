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Топурия – об анонсе боя с Оливейрой: «Жаль, что Махачев сбежал»

Илия Топурия отреагировал на анонс боя с Чарльзом Оливейрой.

Ранее стало известно, что Ислам Махачев оставил пояс чемпиона UFC в легком весе. Топурия и Оливейра подерутся за вакантный титул в главном событии турнира UFC 317, который пройдет 28 июня в Лас-Вегасе.

«Скоро сбудется еще одна мечта. Чемпионом в легком весе стану я. Хочу заранее попросить прощения у Чарльза – я просто борюсь за свои мечты. Очень жаль, что Ислам сбежал. 17-0», – написал в социальных сетях Илия Топурия.

Топурия или Маддалена – кто безопаснее для Ислама Махачева?

Илия Топурия: «Я готовлюсь не к победе, а к доминированию. Хочу побеждать стильно»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Илии Топурии
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