Топурия – об анонсе боя с Оливейрой: «Жаль, что Махачев сбежал»
Илия Топурия отреагировал на анонс боя с Чарльзом Оливейрой.
Ранее стало известно, что Ислам Махачев оставил пояс чемпиона UFC в легком весе. Топурия и Оливейра подерутся за вакантный титул в главном событии турнира UFC 317, который пройдет 28 июня в Лас-Вегасе.
«Скоро сбудется еще одна мечта. Чемпионом в легком весе стану я. Хочу заранее попросить прощения у Чарльза – я просто борюсь за свои мечты. Очень жаль, что Ислам сбежал. 17-0», – написал в социальных сетях Илия Топурия.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: твиттер Илии Топурии
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