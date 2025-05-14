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Ислам Махачев оставил пояс в легком весе и встретится с Джеком Делла Мадделеной за титул в полусреднем

Эту информацию подтвердил президент UFC Дана Уайт. Где и когда пройдет бой, лига сообщит позже.

Махачев владел поясом в легком весе с октября-2022, когда победил Чарльза Оливейру. Всего он провел четыре защиты – рекорд для дивизиона.

Джек Делла Маддалена стал чемпионом полусреднего веса, победив Белала Мухаммада на UFC 315.

Топурия или Маддалена – кто безопаснее для Ислама Махачева?

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Даны Уайта
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