Ислам Махачев оставил пояс в легком весе и встретится с Джеком Делла Мадделеной за титул в полусреднем
Эту информацию подтвердил президент UFC Дана Уайт. Где и когда пройдет бой, лига сообщит позже.
Махачев владел поясом в легком весе с октября-2022, когда победил Чарльза Оливейру. Всего он провел четыре защиты – рекорд для дивизиона.
Джек Делла Маддалена стал чемпионом полусреднего веса, победив Белала Мухаммада на UFC 315.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: инстаграм Даны Уайта
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