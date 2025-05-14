Илия Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за пояс в легком весе на UFC 317
Бой пройдет в Лас-Вегасе 28 июня. Топурия и Оливейра подерутся за полноценный титул.
Ранее Топурия оставил пояс в полулегком весе, который защищал один раз. Оливейра в ноябре-2024 победил Майкла Чендлера единогласным решением судей.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: UFC
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