Илия Топурия подерется с Чарльзом Оливейрой за пояс в легком весе на UFC 317

Бой пройдет в Лас-Вегасе 28 июня. Топурия и Оливейра подерутся за полноценный титул.

Ранее Топурия оставил пояс в полулегком весе, который защищал один раз. Оливейра в ноябре-2024 победил Майкла Чендлера единогласным решением судей.

Топурия или Маддалена – кто безопаснее для Ислама Махачева?