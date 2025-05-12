Алекс Перейра отказался проводить реванш с Магомедом Анкалаевым на UFC 317 (Ариэль Хельвани)

По информации журналиста Ариэля Хельвани, UFC связывался с экс-чемпионом в полутяжелом весе Алексом Перейрой по поводу реванша с Магомедом Анкалаевым на UFC 317, который состоится в июне, но получил отказ.

В марте-2025 Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей и стал чемпионом. Ранее Перейра заявлял , что думает о завершении карьеры из-за тяжелых переговоров с UFC, но позже все опроверг и сказал, что его взломали в соцсетях.

Магомед Анкалаев: «Если Перейра не хочет драться на международной неделе боев, то давайте двигаться дальше. Я готов для всех»

Анкалаев – Перейре: «Алекс, тебе еще нравится драться? У меня такое чувство, что ты уже закончил с боями»