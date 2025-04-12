UFC в июне проведет в Азербайджане первый турнир. Ивент возглавит бой Раунтри и Хилла

UFC летом проведет дебютный турнир в Азербайджане.

Турнир UFC Fight Night состоится в Баку 21 июня. Главным событием станет бой в полутяжелом весе между Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри .

Это первый турнир UFC, который пройдет в Азербайджане.