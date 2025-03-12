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Юбенк оштрафован на £100 тысяч за инцидент с яйцом во время стердауна с Бенном

Крис Юбенк оштрафован на £100 тысяч за инцидент с яйцом во время стердауна.

Члены Британской боксерской комиссии (BBBoC) установили, что Юбенк-младший нарушил правила этического поведения. Слушание дела боксера состоялось во вторник.

Напомним, что Юбенк-младший разбил куриное яйцо об лицо Конора Бенна во время битвы взглядов, которая прошла в конце февраля. Поединок между Юбенком-младшим и Бенном состоится 26 апреля в Лондоне.

Боксер разбил яйцо о лицо соперника – из-за проваленного допинг-теста. Теперь его проверяют яйцеискателем

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: DAZN
Крис Юбенк-младший
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