Юбенк оштрафован на £100 тысяч за инцидент с яйцом во время стердауна с Бенном
Крис Юбенк оштрафован на £100 тысяч за инцидент с яйцом во время стердауна.
Члены Британской боксерской комиссии (BBBoC) установили, что Юбенк-младший нарушил правила этического поведения. Слушание дела боксера состоялось во вторник.
Напомним, что Юбенк-младший разбил куриное яйцо об лицо Конора Бенна во время битвы взглядов, которая прошла в конце февраля. Поединок между Юбенком-младшим и Бенном состоится 26 апреля в Лондоне.
Боксер разбил яйцо о лицо соперника – из-за проваленного допинг-теста. Теперь его проверяют яйцеискателем
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: DAZN
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