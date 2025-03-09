Мераб Двалишвили встретился с Марком Цукербергом на UFC 313
Мераб Двалишвили и Марк Цукерберг встретились на UFC 313.
«Всегда приятно увидеть Марка», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.
UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои
Анкалаев идет за Перейрой. Ждем еще одного чемпиона UFC из России?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости