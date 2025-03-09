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Мераб Двалишвили встретился с Марком Цукербергом на UFC 313

Мераб Двалишвили и Марк Цукерберг встретились на UFC 313.

«Всегда приятно увидеть Марка», – написал в соцсетях чемпион UFC Мераб Двалишвили.

UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои

Анкалаев идет за Перейрой. Ждем еще одного чемпиона UFC из России?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мераба Двалишвили
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