Джо Джойс и Диллиан Уайт подерутся 5 апреля в Англии
Джо Джойс и Диллиан Уайт проведут бой 5 апреля в Борнмуте (Англия).
Джойс также проведет бой 1 марта в Борнмуте с немцем Патриком Корте. В случае поражения бой с Уайтом может отмениться.
Последний поединок Джойса прошел в июле 2024 года, он проиграл единогласным решением судей Дереку Чисоре.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Boxing247
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем