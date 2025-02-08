Джо Джойс и Диллиан Уайт подерутся 5 апреля в Англии

Джо Джойс и Диллиан Уайт проведут бой 5 апреля в Борнмуте (Англия).

Джойс также проведет бой 1 марта в Борнмуте с немцем Патриком Корте. В случае поражения бой с Уайтом может отмениться.

Последний поединок Джойса прошел в июле 2024 года, он проиграл единогласным решением судей Дереку Чисоре.

Диллиан Уайт: «Хочу взять реванш у Джошуа и Фьюри»