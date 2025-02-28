Нил − о переходе Махачева в полусредний вес: «Он хорош, но я надеру ему задницу»
Джефф Нил заявил, что победит Ислама Махачева.
«Чувствую, что Ислам точно будет в десятке лучших. Сможет ли он стать чемпионом или что-то в этом духе? Он достаточно хорош, у него сильная борьба. Махачев победит многих, но я надеру ему задницу», − сказал полусредневес UFC Джефф Нил.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Sportskeeda
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