Нил − о переходе Махачева в полусредний вес: «Он хорош, но я надеру ему задницу»

Джефф Нил заявил, что победит Ислама Махачева.

«Чувствую, что Ислам точно будет в десятке лучших. Сможет ли он стать чемпионом или что-то в этом духе? Он достаточно хорош, у него сильная борьба. Махачев победит многих, но я надеру ему задницу», − сказал полусредневес UFC Джефф Нил .

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