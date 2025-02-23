Артур Бетербиев: «Хороший бой с достойным соперником. Спорт есть спорт. Мы обязательно вернемся еще сильнее»
Артур Бетербиев высказался после поражения в реванше с Дмитрием Биволом.
«Это был хороший бой с достойным соперником. Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всего пути. Но спорт есть спорт. Мы обязательно вернемся еще сильнее.
Планы Всевышнего всегда лучше наших», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).
Почему Бетербиев за 24 раунда не нокаутировал Бивола? Разобрали противостояние года с профи
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: телаграм-канал Артура Бетербиева
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