Артур Бетербиев: «Хороший бой с достойным соперником. Спорт есть спорт. Мы обязательно вернемся еще сильнее»

Артур Бетербиев высказался после поражения в реванше с Дмитрием Биволом.

«Это был хороший бой с достойным соперником. Благодарю всех, кто поддерживал меня на протяжении всего пути. Но спорт есть спорт. Мы обязательно вернемся еще сильнее.

Планы Всевышнего всегда лучше наших», – написал в соцсетях экс-чемпион мира по боксу Артур Бетербиев .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

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