Бетербиев не планирует завершать карьеру и хочет трилогию с Биволом

В команде Артура Бетербиева подтвердили намерение провести трилогию с Биволом.

«Артур не собирается завершать карьеру. Это не в его стиле. Мы смотрим в перспективу на третий бой», – уточнил представитель команды экс-чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева .

Напомним, Дмитрий Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).

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