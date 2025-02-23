Бетербиев не планирует завершать карьеру и хочет трилогию с Биволом
В команде Артура Бетербиева подтвердили намерение провести трилогию с Биволом.
«Артур не собирается завершать карьеру. Это не в его стиле. Мы смотрим в перспективу на третий бой», – уточнил представитель команды экс-чемпиона мира по боксу Артура Бетербиева.
Напомним, Дмитрий Бивол победил Бетербиева в реванше решением большинства судей (114-114, 116-112, 115-113).
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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