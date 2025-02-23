Бивол – о статусе абсолютного чемпиона: «Обалденное чувство. Шел к этому с самого начала»
Бивол не исключает смену весовой категории после победы над Бетербиевым.
«Обалденное чувство. Я шел к этому с самого начала. Моя цель в профессиональном боксе – титул абсолютного чемпиона мира. И вот я ее достиг. Были сложности, потрясения, операции, но в итоге все сложилось.
Что дальше? Можно закрепляться в истории бокса. Есть чемпионы, которые этого не сделали. Вроде Джоша Тейлор. Не знаю. Может стоит завоевать пояс в другой весовой категории», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.
Напомним, Бивол победил Артура Бетербиева в реванше решением большинства судей.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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