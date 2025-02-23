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Бивол вышел на бой с Бетербиевым под песню «Группа Крови» группы «Кино»

Дмитрий Бивол проводит реванш против Артура Бетербиева.

Бивол вышел на бой с Бетербиевым под песню «Группа Крови» группы «Кино».

Реванш Бивола и Бетербиева за абсолюта – на супертурнире в Эр-Рияде. Закроют первый спорный бой

Бетербиев не жмет соперникам руки, избивает спарринг-партнеров и называет бокс войной. Почему он такой злой?

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
logoАртур Бетербиев
logoДмитрий Бивол
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Бивол - Бетербиев
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