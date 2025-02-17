Гуськов – о Хабибе: «Каждый день спрашивал, какая помощь нужна, как дела. Он очень открытый, но у них всю команду держит в тонусе, все впахивают»

Богдан Гуськов вспомнил ощущения от первой встречи с Хабибом Нурмагомедовым .

«Когда я приехал в UFC Performance Institute, Ислам Махачев , Умар и Хабиб Нурмагомедовы уже были там. Раньше я Хабиба видел мимолетно, а здесь он и в Вегасе, и в Лос-Анджелесе. Когда переехали, каждый день спрашивал, какая помощь нужна, как дела. Он очень открытый, но у них всю команду держит в тонусе, все впахивают.

Думаю, если бы у них в команде был тяжеловес, они бы мне не отказали. На такой волне для меня он открылся очень крутым человеком.

Сможет ли он контролировать в партере бойца из полутяжелого веса? Мне Хабиб вообще показался большим. Я реально представлял его в ином телосложении. Видно, что у него очень хороший скелет. И, чтобы из-под него встать, надо постараться, даже если ты полутяж. До этого мне рассказывали о его сумасшедшем контроле, так что сомнений в этом нет», – заявил боец UFC Богдан Гуськов в интервью Спортсу’‘.

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