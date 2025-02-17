Богдан Гуськов: «Лос-Анджелес – сумасшедший город в плане денег. Жить только на доход от боев не получится»

Богдан Гуськов высказался о высоких ценах в Лос-Анджелесе.

«В плане денег Лос-Анджелес – это вообще сумасшедший город.

Жить на один доход от боев не получится. Последняя поездка вышла у меня в десятку. А стартовый гонорар, допустим, $12 – $12 тысяч, ну и как? Если как челлендж себе сделать, тренироваться в Москве, то да. В Америке – нет. Без машины никак не сможешь. Плюс жилье, поесть... Ладно, есть можно каждый день в UFC PI, с этим никаких проблем.

Цены Лос-Анджелеса – это действительно больная тема по итогам поездки. Я всегда готов платить за качество. Но есть суп фо-бо за $38-40 – перебор. Парковок нигде нет. UFC сняли очень крутой отель в даунтауне, мы жили на 64-м этаже, все отлично. Но парковка возле него – $70 за день. При условии, что я за машину уже два куска вывалил.

Дальше – место, где мы жили, вроде не считается криминальным районом, но постоянно стрельба, полиция, вертолеты летают. Бездомные на каждом шагу и, как мне объяснили, у них прав больше, чем у обычных людей. Поэтому они себя довольно нахально ведут. В Вегасе они тоже есть, но ты особо с ними не пересекаешься. А здесь в Starbucks заходишь, а тебя чуть ли не заставляют купить кофе», – сказал боец UFC Богдан Гуськов .

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