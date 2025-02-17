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Минеев отказался драться с Исмаиловым за $1 млн: «Если просто буду жить, эти деньги, как минимум, не потеряю. У меня несколько высших образований. Я военнослужащий и депутат»

Владимир Минеев отказался драться с Магомедом Исмаиловым за $1 млн.

«Камил Гаджиев звонит мне и говорит, что ему позвонил Магомед Исмаилов и предложил за четвертый бой $1 млн. Спрашивает: «Ты согласен?»

Я отвечаю: «Если просто буду жить, я эти деньги, как минимум, не потеряю. А если начну готовиться, тратить силы и время на то, чтобы что-то кому-то доказать... Я уже сам себе все доказал. И публике тоже. Не вижу здесь выгоды для себя.

Каким образом у меня будет этот миллион? Нужно быть Владимиром Минеевым, двигаться по жизни. Вы не забывайте, что у меня несколько высших образований. Я военнослужащий и депутат. У военнослужащих сегодня хорошая зарплата. А у депутата? Там я на безвозмездной основе», – заявил боец MMA Владимир Минеев.

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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм videografmsk
logoВладимир Минеев
logoMMA
logoМагомед Исмаилов
logoКамил Гаджиев
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