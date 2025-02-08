Бадаев – о премировании в АСА: «Бонусы бойцам будут в долларах»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев рассказал о бонусной системе в промоушене.

На пресс-конференции перед турниром в Краснодаре президент АСА, экс-боец UFC Магомед Бибулатов, сообщил, что лига по итогам турнира будет выплачивать три бонуса по $20 тысяч и по пять тысяч каждому, кто завершит бой досрочно.

– Вы сегодня объявили, что три бойца по итогам каждого турнира будут получать по 20 тысяч долларов бонуса. Доллар стоил очень по-разному за последнее время. Сколько я получу в рублях, если я выиграю бонус?

– Бонусы отныне будут выдаваться в долларах. И для российских бойцов, и для иностранных, чтобы не было никаких недопониманий и недовольств. Можно, конечно, фиксировать курс как делали футбольные клубы, но мы решили иначе. $20 тысяч чистыми в качестве бонуса будет получать и российский боец и боец из-за рубежа, – сказал Асланбек Бадаев корреспонденту Спортса” Вадиму Тихомирову.

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