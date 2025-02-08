Сергей Павлович хочет провести бой с Сирилем Ганом

Сергей Павлович заявил о желании провести бой против Сириля Гана.

«Ган – подвижный парень, хороший ударник. Он топовый боец, с которым бы я с удовольствием подрался. Хочешь быть лучшим – дерись с лучшими», – сказал Сергей Павлович .

Павлович последний бой провел 1 февраля на UFC Fight Night 250, где победил единогласным решением судей Жаирзиньо Розенстрайка.

«Отстойная» победа Павловича – приговор для его перспектив в UFC?