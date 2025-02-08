Промоушен Glory возобновил сотрудничество с кикбоксерами из России
Кикбоксеры из России снова будут драться в Glory.
Российский боец Асадулла Насипов проведет бой на турнире Glory 99 5 апреле в Роттердаме, Нидерланды.
По информации Спортса, в ближайшее время ростер лиги может пополнить еще несколько россиян.
Ранее контракты со всеми россиянами были расторгнуты в 2022 году.
Конфликт с Чимаевым и бой лучших средневесов мира. Главные интриги ACA 183
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Glory
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем