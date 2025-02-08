Промоушен Glory возобновил сотрудничество с кикбоксерами из России

Кикбоксеры из России снова будут драться в Glory.

Российский боец Асадулла Насипов проведет бой на турнире Glory 99 5 апреле в Роттердаме, Нидерланды.

По информации Спортса, в ближайшее время ростер лиги может пополнить еще несколько россиян.

Ранее контракты со всеми россиянами были расторгнуты в 2022 году.

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