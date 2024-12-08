Митчелл – о поединке с Грейси: «Инстинкты подсказывали: «Не пускай этого человека за спину. Он сломает тебе шею»
Брайс Митчелл объяснил план на бой с Кроном Грейси.
«Bнстинкты подсказывали мне: «Не пускай этого человека за спину. Он сломает тебе шею», – сказал боец UFC Брайс Митчелл.
Напомним, Митчелл победил Крона Грейси техническим нокаутом в третьем раунде на UFC 310.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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