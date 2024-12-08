  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Митчелл – о поединке с Грейси: «Инстинкты подсказывали: «Не пускай этого человека за спину. Он сломает тебе шею»
0

Митчелл – о поединке с Грейси: «Инстинкты подсказывали: «Не пускай этого человека за спину. Он сломает тебе шею»

Брайс Митчелл объяснил план на бой с Кроном Грейси.

«Bнстинкты подсказывали мне: «Не пускай этого человека за спину. Он сломает тебе шею», – сказал боец UFC Брайс Митчелл.

Напомним, Митчелл победил Крона Грейси техническим нокаутом в третьем раунде на UFC 310.

Евлоев заборол экс-чемпиона, а Рахмонова чуть не задушили. Чем еще запомнился UFC 310?

«Судье больше понравилось тело Гана». Волков бушует из-за поражения – UFC его поддержал

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
logoБрайс Митчелл
logoUFC 310
logoMMA
logoUFC
Крон Грейси
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
О’Мэлли – о потасовке Двалишвили с болельщиком: «Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах»
3сегодня, 14:07
Команда Волкова опротестует итоги боя с Ганом
6сегодня, 12:28
Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»
5сегодня, 11:35
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Иэн Гэрри: «Я вернусь и побью Рахмонова»
12сегодня, 15:44
О’Мэлли – о потасовке Двалишвили с болельщиком: «Мераб дерется кулаками только с фанатами на трибунах»
3сегодня, 14:07
Волков считает, что забрал три раунда против Гана: «Он играл по моим правилам. Попаданий, контроля и урона было больше у меня»
12сегодня, 13:10
Экс-боец UFC Магомед Бибулатов назначен президентом АСА
10сегодня, 13:02
Команда Волкова опротестует итоги боя с Ганом
6сегодня, 12:28
Сирил Ган: «Травма в начале боя изменила весь поединок. Но мы рады победе»
5сегодня, 11:35
Умар Кремлев: «Не сомневаюсь, что Фьюри победит Усика. Он просто недооценил соперника в первом бою, как всегда»
5сегодня, 10:36
Бивол – об эмоциях от поражения Бетербиеву: «Это было неприятно. Но важно делать выводы»
3сегодня, 09:29
Шавкат Рахмонов: «Дальше будут бои за титул»
11сегодня, 09:24
Гэрри не согласен с поражением Рахмонову: «Шавкат ничего не показал. Он победил лишь по мнению судей»
15сегодня, 09:17
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт