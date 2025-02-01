Муслим Гаджимагомедов победил Табисо Мчуну единогласным решением судей

Муслим Гаджимагомедов в Москве победил Табисо Мчуну.

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов (6-0) в главном бою турнира «WINLINE Ночь чемпионов IBA» единогласным решением судей выиграл у Табисо Мчуну (23-8) из ЮАР.

В прошлом поединке в Уфе в октябре-2024 Гаджимагомедов победил немца Леона Харта решением судей.

Ранее Мчуну побеждал Дениса Лебедева в 2019-м и Евгения Тищенко в 2021-м, в 2016 году он проиграл Александру Усику.

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